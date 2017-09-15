Gençlerin abisi Sosa

Trabzonspor'da ayağının tozu ile Gençlerbirliği maçına çıkan Sosa, saha içi performansının yanı sıra gençlere de yol gösterici bir konumda olacak. Teknik direktör Ersun Yanal daha önce takımdaki tüm tecrübeli oyuncuları örnek gösterdiği gençlere bu kez "Gelir gelmez takımla sadece bir antrenmana çıktı ve performansını herkes gördü.

Ofansif ve defansif anlamda bize çok şey kattı. Sosa'dan çok şey öğrenmelisiniz, size büyük kaliteli katacak" dedi. Başarılı çalıştırıcı başta Abdülkadir ve Yusuf olmak üzere tüm genç oyunculara onu örnek almaları gerektiğini belirtti. Yöneticiler de "Sosa'nın varlığı Yusuf ve Abdülkadir için bir şans. Burak, Pereira, Rodallega, Kucka ve Olcay da aynı şekilde" diye konuştular.