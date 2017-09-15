 Gençlerin abisi Sosa – Fotomaç – 15 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gençlerin abisi Sosa

    Gençlerin abisi Sosa

    Ersun Yanal, Yusuf ve Abdülkadir’e “Ondan çok şey öğrenebilirsiniz” dedi

    Trabzonspor'da ayağının tozu ile Gençlerbirliği maçına çıkan Sosa, saha içi performansının yanı sıra gençlere de yol gösterici bir konumda olacak. Teknik direktör Ersun Yanal daha önce takımdaki tüm tecrübeli oyuncuları örnek gösterdiği gençlere bu kez "Gelir gelmez takımla sadece bir antrenmana çıktı ve performansını herkes gördü.

    Ofansif ve defansif anlamda bize çok şey kattı. Sosa'dan çok şey öğrenmelisiniz, size büyük kaliteli katacak" dedi. Başarılı çalıştırıcı başta Abdülkadir ve Yusuf olmak üzere tüm genç oyunculara onu örnek almaları gerektiğini belirtti. Yöneticiler de "Sosa'nın varlığı Yusuf ve Abdülkadir için bir şans. Burak, Pereira, Rodallega, Kucka ve Olcay da aynı şekilde" diye konuştular.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerin abisi Sosa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.