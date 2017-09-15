Gençlerin abisi Sosa
Ersun Yanal, Yusuf ve Abdülkadir’e “Ondan çok şey öğrenebilirsiniz” dedi
Trabzonspor'da ayağının tozu ile Gençlerbirliği maçına çıkan Sosa, saha içi performansının yanı sıra gençlere de yol gösterici bir konumda olacak. Teknik direktör Ersun Yanal daha önce takımdaki tüm tecrübeli oyuncuları örnek gösterdiği gençlere bu kez "Gelir gelmez takımla sadece bir antrenmana çıktı ve performansını herkes gördü.
Ofansif ve defansif anlamda bize çok şey kattı. Sosa'dan çok şey öğrenmelisiniz, size büyük kaliteli katacak" dedi. Başarılı çalıştırıcı başta Abdülkadir ve Yusuf olmak üzere tüm genç oyunculara onu örnek almaları gerektiğini belirtti. Yöneticiler de "Sosa'nın varlığı Yusuf ve Abdülkadir için bir şans. Burak, Pereira, Rodallega, Kucka ve Olcay da aynı şekilde" diye konuştular.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:33
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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