 Durica seferberliği – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Durica seferberliği

    Durica seferberliği
    Bordo -mavili takımın savunmasının önemli ismi Durica için seferberlik var. Sakatlığı nedeniyle G.Birliği maçında görev alamayan Slovak stoperin Medipol Başakşehir sınavına yetiştirilmesine çalışılıyor. Teknik direktör Yanal'ın, sağlık ekibine, "Durica'yı yetiştirin" talimatını verdiği belirtildi.
    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:50
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