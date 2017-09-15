Burak Yılmaz depremi!
Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi yaşanıyor...
Trabzonspor'da deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı önce Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi.
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe maçında sakatlanan Burak Yılmaz, bir hafta sonra Hırvatistan ve Gençlebirliği maçlarında görev almıştı. Bordo mavililerin forveti tam olarak iyileşmeden çıktığı iki karşılaşma sonrası sakatlığı tekrardan nüksetti. 32 yaşındaki Burak Yılmaz'ın tedavisinin 3 hafta süreceği ifade edilirken, Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamaması gündemde.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:03
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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