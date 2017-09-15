Burak Yılmaz depremi!

Trabzonspor'da deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı önce Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe maçında sakatlanan Burak Yılmaz, bir hafta sonra Hırvatistan ve Gençlebirliği maçlarında görev almıştı. Bordo mavililerin forveti tam olarak iyileşmeden çıktığı iki karşılaşma sonrası sakatlığı tekrardan nüksetti. 32 yaşındaki Burak Yılmaz'ın tedavisinin 3 hafta süreceği ifade edilirken, Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamaması gündemde.