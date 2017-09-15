Başakşehir maçını Özkahya yönetecek

Trabzonspor, pazar günü Başakşehir ile ligin 5. haftasında karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak. Fırtına, 24 maça çıktığı 1980 doğumlu hakem ile 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Özkahya bu karşılaşmalarda Trabzonspor'a 63 sarı 6 da kırmızı kart gösterdi. Özkahya daha önce "Trabzonspor karşılaşmalarını yönetmek istemiyorum" dediği için 1 yıl boyunca Fırtına'nın maçına atanmamıştı.