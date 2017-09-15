 Başakşehir maçını Özkahya yönetecek – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Başakşehir maçını Özkahya yönetecek

    Başakşehir maçını Özkahya yönetecek

    Trabzonspor, pazar günü Başakşehir ile ligin 5. haftasında karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak. Fırtına, 24 maça çıktığı 1980 doğumlu hakem ile 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Özkahya bu karşılaşmalarda Trabzonspor'a 63 sarı 6 da kırmızı kart gösterdi. Özkahya daha önce "Trabzonspor karşılaşmalarını yönetmek istemiyorum" dediği için 1 yıl boyunca Fırtına'nın maçına atanmamıştı.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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