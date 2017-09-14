 Trabzon'da olağanüstü genel kurul kararı – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Trabzon'da olağanüstü genel kurul kararı

    Trabzon'da olağanüstü genel kurul kararı

    Kulübü'nde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

    Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Kadir Özcan Gençlik ve Geliştirme Merkezi'nde Olağanüstü Genel Kurul yapılacağı belirtildi. Kongrede mevcut başkan Abiş Hopikoğlu'nun tek aday olduğu, Yönetim Kurulu'nda bazı değişiklikler olacağı ve bu nedenle Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı belirtildi.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:21
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