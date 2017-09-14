Trabzon'da olağanüstü genel kurul kararı
Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Trabzonspor Basketbol Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Kadir Özcan Gençlik ve Geliştirme Merkezi'nde Olağanüstü Genel Kurul yapılacağı belirtildi. Kongrede mevcut başkan Abiş Hopikoğlu'nun tek aday olduğu, Yönetim Kurulu'nda bazı değişiklikler olacağı ve bu nedenle Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı belirtildi.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:21
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"Antalya maçında 3 puan alırsak önümüz açılır"
Toplam 1
Yorum
A.SAYDAM İNŞALLAH BU SEFER 3 PUAN KAYSERİMİN OLACAK
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 3
Yorum
1903 ÇOK SÜKÜR BESIKTAS'IN SAHASINI KAPATMAMISLAR BU SEFER!! Konya sahaya inince BJK'yi cezalandirmislardida!!!
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 3
Yorum
cabbar normal birmaç veya başka takım olsa seyircisiz cezası gelirdi
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