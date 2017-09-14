 Trabzon sportif başarı peşinde – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Trabzon sportif başarı peşinde

    Trabzon sportif başarı peşinde

    Trabzonspor'un son 5 yılında başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta, bordo-mavili kulübe transfer ettikleri yabancı oyunculara servet döktü.

    Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimlere bakılarak yapılan araştırmada, bordo-mavili kulüp Hacıosmanoğlu ve Usta dönemlerinde 32 yabancı transferi gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi söz konusu transferlere bonservis bedeli olarak 48 milyon 518 bin Euro (199 milyon 675 bin TL) ödedi. Bordo-mavililer kadroya yeni katılan oyuncularla birlikte futbolculara yıllık ücret olarak ise 52 milyon 857 bin Euro (217 milyon 532 bin TL) ödemeyi taahhüt etti.

    Sportif başarı için servet harcandı
    Trabzonspor, sportif başarıyı yakalama adına son 5 yıl içinde kadrosuna kattığı 32 yabancı oyuncuya servet harcadı. 26 Mayıs 2013'de göreve gelen eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve 6 Aralık 2015'de göreve gelen Muharrem Usta, dönemlerinde şampiyonluk hedefiyle transfer üstüne transfer yapan bordo-mavililer söz konusu dönem içinde transfer ettiği yabancı oyunculara bonservis bedelleriyle birlikte aldıkları ve alacakları taahhüt edilen yıllık ücretlerle beraber 101 milyon 375 bin Euro (417 milyon 208 bin TL) çıktı.

    İki başkan da görevde bulundukları sürelerde 16'şar yabancı transferi yaptı
    Bir önceki dönemin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolculukta 16 yabancı oyuncunun transferine imza attı. Ortaya koyduğu yönetim anlayışının yanı sıra yaptığı transferlere ödediği rakamlarla eleştirilen Hacıosmanoğlu, 16 yabancı oyuncu transferi yaparak 26 milyon 350 bin Euro (108 milyon 443 bin TL) bonservis bedeli öderken, transfer ettiği oyunculara ise 24 milyon 101 bin Euro (99 milyon 187 bin TL) ise yıllık ücret ödemeyi taahhüt etti.
    Trabzonspor'un İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde yaptığı yabancı transferler ve Euro üzerinden ödenen bonservis bedelleri ve aldıkları yıllık ücretler:

    Oyuncu Bonservisi Yıllık Ücreti
    Alexandru Bourceanu...:1.300.000 725.000
    Waris Majeed..............:6.000.000 950.000
    Mustapha Yatabare......:2.500.000 1000.000
    Kevin Constant.............:2.500.000 2.400.000
    Oscar Cardozo..............:5.000.000 2.500.000
    Essaid Belkalem...........:450.000 700.000
    Douglas.......................:1.500.000 1.550.000
    Dame N'Doye..............:3.150.000 2.500.000
    Luis Pedro Cavanda......:1.750.000 875.000
    Stephane M'bia...........:2.200.000 2.600.000
    Jose Bosingwa.............:Bedelsiz 2.126.000
    Florent Malouda..........:Bedelsiz 2.500.000
    Avraam Papadopoulos.:Bedelsiz 1.200.000
    Carl Medjani...............:Bedelsiz 1.100.000
    Marko Marin...............:Bedelsiz 1.600.000
    Esteban.....................:Bedelsiz 550.000

    Muharrem Usta dönemi
    Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğu, görevi bırakmasının ardından bordo-mavili kulübün yeni başkanı olan Muharrem Usta, 6 Aralık 2015'de yapılan seçimlerde başkanlığa getirildi. Usta, kendisinde önce görevde olan İbrahim Hacıosmanoğlu gibi 16 yabancı oyuncu transferi yaptı. Türkiye'de yabancı sayı sınırlamasının 14 olması nedeniyle birçok kulüp gibi Karadeniz ekibi de yabancı transferlere yöneldi. Muharrem Usta, görevde bulunduğu süre boyunca yabancı oyuncuların bonservis bedellerine 22 milyon 168 bin Euro (91 milyon 232 bin TL) ödedi. Transfer ettiği oyunculara ise yıllık 28 milyon 756 bin Euro (118 milyon 345 bin TL) ödemeyi taahhüt etti.

    İşte Muharrem Usta'nın kadroya kattığı oyunculara ödediği bonservis bedelleri ve yıllık ücretleri:

    Oyuncu Bonservisi Yıllık Ücreti
    Hugo Rodallega....:1.600.000 1.600.000
    Fabian Castillo......:3.318.000 1068.000
    Emmanuel Mas.....:1.500.000 1.272.000
    Luis Ibanez...........:1.400.000 850.000
    Ogenyi Onazi........:3.500.000 1000.000
    Hyun-Jun Suk........: 800.000 1000.000
    Matus Bero............:2.500.000 450.000
    Ramil Sheydaev.....:200.000 430.000
    Theo Bongonda......:750.000 900.000
    Juraj Kucka.............:5.000.000 2.250.000
    Tomas Hubocan.....: 250.000 1.800.000
    Jose Sosa..............:1.350.000 1.630.000
    Serge Akakpo.......: Bedelsiz 44.000
    Carl Medjani.........: Bedelsiz 1.050.000
    Joao Pereira.........: Bedelsiz 950.000
    Jan Durica.............:Bedelsiz 1.300.000
    N'Doye..................:Mevcut 1.700.000
    Esteban.................:Mevcut 700.000
    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:07
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