Saral: "Şampiyon kadrodan sonra en iyisi"

Yönetici Gökhan Saral, çok kaliteli bir kadro kurduklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını ifade eden Saral, "Başarı dolu yılların ayak sesidir bu nokta. Bugün herkesin saygı duyduğu ve rakiplerimizin çekindiği bir kadro kalitesine sahibiz. 2010-2011 sezonunun şampiyon kadrosundan sonraki en kaliteli kadro bugünkü kadrodur.

Bu kadro 8. şampiyonluğumuzun kemik kadrosu olacaktır. Tarihte olduğu gibi bugün de Trabzon'a deplasmana gelen rakiplerin dizlerinin titrediğini hissedebiliyoruz" diye konuştu. Saral şöyle devam etti: "Altyapıya çok önem veriyoruz. Trabzonspor'un yarınları için planlamalar yapıyoruz. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Türk futbolunun yüz akı. Herkes bilsin ki Türk futboluna damga vuracak daha çok genç oyuncumuz var."