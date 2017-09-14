Rakipler korkuyor
Gökhan Saral: 2010-11’in şampiyon kadrosundan sonraki en kaliteli takıma sahibiz. Rakiplerin ayaklarının titrediğini görüyoruz
Yönetici Gökhan Saral, çok kaliteli bir kadro kurduklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını ifade eden Saral, "Başarı dolu yılların ayak sesidir bu nokta. Bugün herkesin saygı duyduğu ve rakiplerimizin çekindiği bir kadro kalitesine sahibiz. 2010-2011 sezonunun şampiyon kadrosundan sonraki en kaliteli kadro bugünkü kadrodur.
Bu kadro 8. şampiyonluğumuzun kemik kadrosu olacaktır. Tarihte olduğu gibi bugün de Trabzon'a deplasmana gelen rakiplerin dizlerinin titrediğini hissedebiliyoruz" diye konuştu. Saral şöyle devam etti: "Altyapıya çok önem veriyoruz. Trabzonspor'un yarınları için planlamalar yapıyoruz. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Türk futbolunun yüz akı. Herkes bilsin ki Türk futboluna damga vuracak daha çok genç oyuncumuz var."KAYDET
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:49
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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