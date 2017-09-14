 Kaan Ayhan operasyonu – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Kaan Ayhan operasyonu

    Kaan Ayhan operasyonu

    Bordo-mavili yönetim, yaz döneminde alamadığı Fortuna Düsseldorf’un 22 yaşındaki stoperine devre arasında imza attırmak için harekete geçti

    Karadeniz ekibi, Milli Takım'ın gurbetçi stoperi Kaan Ayhan'ı devre arasında veya sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerine şimdiden başlayacak. Geride kalan transfer sezonunda kadroya katılması için girişim yapılan ancak alınamayan Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf kulübüne devre arasında yeniden teklif yapılacak.

    Bordo-mavili kulüp, oyuncunun satışına onay çıkmaması durumunda devre arasında sözleşmesi bitecek olması nedeniyle ailesi ve menajeri ile masaya oturarak sezon sonu için bu transferi bitirmeye çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da 22 yaşındaki savunmacının transferi için onay verdiği ve yönetimin bu konuda gerekli adımları atacağı ifade edildi. Alman ekibi ile şu ana kadar 30 maça çıkan Kaan, rakip fileleri 1 kez sarstı ve 2 de asist yapmayı başardı. Kaan için Başkan Muharrem Usta'nın şartları zorlaması bekleniyor.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:35
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