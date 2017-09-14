Kaan Ayhan operasyonu
Bordo-mavili yönetim, yaz döneminde alamadığı Fortuna Düsseldorf’un 22 yaşındaki stoperine devre arasında imza attırmak için harekete geçti
Karadeniz ekibi, Milli Takım'ın gurbetçi stoperi Kaan Ayhan'ı devre arasında veya sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerine şimdiden başlayacak. Geride kalan transfer sezonunda kadroya katılması için girişim yapılan ancak alınamayan Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf kulübüne devre arasında yeniden teklif yapılacak.
Bordo-mavili kulüp, oyuncunun satışına onay çıkmaması durumunda devre arasında sözleşmesi bitecek olması nedeniyle ailesi ve menajeri ile masaya oturarak sezon sonu için bu transferi bitirmeye çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da 22 yaşındaki savunmacının transferi için onay verdiği ve yönetimin bu konuda gerekli adımları atacağı ifade edildi. Alman ekibi ile şu ana kadar 30 maça çıkan Kaan, rakip fileleri 1 kez sarstı ve 2 de asist yapmayı başardı. Kaan için Başkan Muharrem Usta'nın şartları zorlaması bekleniyor.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:35
-
Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
-
Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
-
"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
Kaan Ayhan operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.