Junuzovic ile görüşüyoruz

Transferler nasıl yapıldı?' sorusuna Yanal, şu karşılığı verdi: "Herkesin bildiği oyuncular alındı. Ben aldım, asbaşkan aldı, yönetici aldı. Asla danışmadan, karar verirken istişare yapmadan yapmıyoruz. Bizde böyle düzen var. Bir, iki, üç, dört sıralıyorsun. Birini alman lazım, ikinci alternatifi alıyorsun. En azından istişare ile oluyor. Ama her oyuncu bu takıma gelmiyor.

Junuzovic önemli, değerli bir oyuncu. Junuzovic ile sorunumuz yok. Oyuncu gelmeyi çok istiyor ama kulübün istediği rakamlar da açıklandı. Hâlâ görüşüyoruz. Diretiyor, peşin istiyor, vermek istemiyor. Hiç kimse değerli oyuncusunu vermek istemiyor. Ama bence artık biz daha uzun vadeyi gözlemlememiz gerekiyor. Daha değiştirilebilir, satılabilir, değer arttırılabilir oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Junuzovic şu anda takımının en değerli oyuncusu. Takım kaptanı. Orada daha iyi oyuncu var. Benim şefim, benim patronum, takım oyun kurgum, adamın takım içinde ki değeri başka bir şey."