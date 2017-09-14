G.Birliği taraftarı Trabzonlu çıktı
G.Birliği maçında tek başına başkent ekibini destekleyen taraftar Trabzonlu çıktı. İsmi Fazlı Nas olan taraftar, "Gol sevincimin, tabiri caizse 'çılgınca' olmasında, takımın geçirdiği zor günler ve bir Trabzonlu G.Birliği taraftarı olarak tribününde yalnız oluşumun yarattığı baskının etkisi büyüktü. Bu nedenle böyle sevindim" ifadelerini kullandı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:40
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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