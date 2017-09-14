G.Birliği taraftarı Trabzonlu çıktı

G.Birliği maçında tek başına başkent ekibini destekleyen taraftar Trabzonlu çıktı. İsmi Fazlı Nas olan taraftar, "Gol sevincimin, tabiri caizse 'çılgınca' olmasında, takımın geçirdiği zor günler ve bir Trabzonlu G.Birliği taraftarı olarak tribününde yalnız oluşumun yarattığı baskının etkisi büyüktü. Bu nedenle böyle sevindim" ifadelerini kullandı.