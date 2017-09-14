En iyi takım biziz

TrabzonsporTeknik Direktörü Ersun Yanal, 2017-18'in zorlu geçeceğini belirtti, "Trabzonspor mutlaka zirve yarışında üst sıralardaki mücadelesini sürdürecek" dedi. Ersun Yanal, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi. Durica, Castillo ve Burak'ın sağlık durumlarını değerlendiren Yanal, "Durica takımla birlikte çalışmalara başlayacak, şu anda sakatlığı geçmiş durumda. Castillo'nun ise tam olarak bizimle birlikte olması için en az bir haftaya daha ihtiyacı var. Burak'ın 3-4 hafta dinlenmeye ihtiyacı var. Bu konuda radikal bir karar alabiliriz ama henüz net kararı vermedik" diye konuştu. Yeni bir takım kurulduğunu tekrarlayan Yanal, şöyle devam etti:

EN DEĞERLİ İSİMLER BİZDE

"Transfer döneminde Burak, Kucka, Hubocan, Sosa, Bongonda, Volkan ve Kamil Ahmet'i aldık. Gerçekten ihtiyacımız olan bölgelere transfer yaptık. Burada oyuncuları tutmak, yaşatmak zor. Burada kalmayı seven ve mutlu olan oyuncu kitlemiz var. Şartlar da değişti. Çok güzel bir stadımız var. Orada iyi bir ambiyans oluşturuldu. Bir takım kuruldu. Bu takım mutlaka zirve yarışında üst sıralardaki mücadelesini sürdürecek. G.Saray ve F.Bahçe çok para harcadı, Beşiktaş'ın kadrosu oturmuş ama bence biz en değerli yerli oyunculara sahibiz. Hem yabancı her yerliler arasında Okay, Yusuf, Castillo, Bero, Abdülkadir gibi genç, yetenekli, futbol değeri, kalitesi ve mali değeri de yüksek olacak isimlere sahip olmaya başladık."

SAYGIYI HAK EDİYORLAR

Zamana ihtiyaç duyduklarını kaydeden başarılı hoca: "Hem Beşiktaş'ın hem Başakşehir'in Türkiye'de ortaya koyduğu performans saygıyı hak ediyor. Beşiktaş oyuncu satmaya ve aldığı futbolcuları da satmaya başladı. Başakşehir çok doğru hamlelerle zirve yarışının ortağı haline geldi. Trabzonspor'da ise başarı gelmeyince yıkıp yeniden yapmaya başladık. Futbol piyasası içerisinde herkesin sahip olmak istediği değerli bir oyuncu kadromuz var" dedi



TÜRK SPORUNUN SORUNLARI VAR

Türk futbolunun sorunları olduğuna dikkat çeken Yanal, bu konuda da şunları söyledi: "Bence yabancı sorunundan önce organizasyon sorununun düzeltilmesi gerekiyor. Bu ülkenin yaklaşık 15 milyon çocuğu var. Fakat onlara ne kadar spor organizasyonu götürebiliyoruz? Kulüp yapılarını sorgulamak gerekiyor. Yoksa yabancı sorunun 3'e indirelim, 5'e çıkaralım, kaliteli hale getirelim. Kulüplerin organizasyonlarını destekleyecek organizasyonlar yapmadıkça bunlar boşa çıkar. O yüzden Türkiye'nin ciddi bir şekilde spor organizasyonuna bir bakış atması ve yeniden yapılanmasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kulüplerin hızlı bir şekilde dernekler yasası ve diğer kurumlarından ayrılıp bugünkü ihtiyaca uygun hale getirmek için yasanın çıkması lazım."



KANSERi ASPiRiNLE GiDEREMEYiZ

Yabancı oyuncu tartışmaları konusunda açıklamalarını sürdüren Yanal, "11 bin küsur spor kulübümüz var. 3 milyon lisanslı sporcu var. Bunu ülkelere böldüğünüzde inanılmaz rakamlar ortaya çıkıyor. Yönetilen kulüplerin yapıları bu işi yönetmeye uygun mu? Ülke olarak sporda yapılanmamızı gözden geçirip ciddi kararlar almak zorundayız" dedi. "Bu kulüpler için değil top yekün" ifadesini kullanan başarılı hoca, "Bu kadar güçlü bir ülkenin, her konumda güçlü olmaya çalışan bu ülkenin sporda da söz sahibi olması için üretiyor olması gerekir. Tenisçimizi, atletimizi, futbolcumuzu üretiyor olmamız gerek. Ama biz devşiriyoruz ve bu biraz acıtıyor. Kanser olmuşuz aspirin ile ağrılarımızı gidermeye çalışıyoruz. Fransa ve Almanya göç alan bir yer. Ama Mesut Özil ve Emre Can oradan yetişti" diye konuştu.



YUSUF ÖNEMLi BiR YETENEK

Yusuf Yazıcı'nın önemli bir yetenek olduğunu belirten Yanal, şöyle devam etti: "Yusuf kafa ve beden olarak da gelişiyor. Zaman zaman kötü oynayacak, bazen aldığı görevi yapamayacak ama gelişen bir oyuncu. Çok fazla birlikte oynamış oyunculardan da kurulu değiliz. Ama Yusuf ülke futbolu için önemli bir değer ve önemli bir yetenek. Yusuf'u kollamak ve korumak adına ben kendi üzerime düşeni yapacağım. Yusuf başka bölgelerde oynayacak yeteneğe de sahip. Hatta bazen defansif oynayacak belki de. Belki kariyerinin ilerleyen bölgelerinde tamamen defansif olacak. Mesela Sosa ofansif ama Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında defansif oynadı. Bunlar özel oyuncular. Bu sezon lig çok sert olacak."



YOKLUK BAZEN VARLIK DOĞURUR

Sezon öncesi yapılan transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Yanal, bu konuda şöyle konuştu: "Bazen kulüple anlaştık oyuncu gelmedi, oyuncuyla anlaştık kulüp vermedi. Biz buraya gelmek isteyen oyuncuları alma noktasında ısrarla üzerinde durduk. Belki de hiç ummadığımız bazı oyuncuları kazanacağız. Yokluklar bazen varlıklar doğurur. Bunu başarabilecek oyuncu kitlemiz de var burada. Abdülkadir'e çok güveniyoruz, çok iyi oyuncu. Onu korumak kollamak için, zamanında doğru hamleler yapmak, ona gelişim için olanaklar sunmak çok önemli. Diğer bölgelerde hiç ummadığınız oyuncuları da kazanabiliriz. Elimizde var da. Tespit ettiğimiz alternatiflerimiz var mı? Çok var. Almak için girişimde bulunuyor muyuz? Buluyoruz. Ama buradan bir şey çıkarırsak daha güzel."



MİRCEA LUCESCU iLE GÖRÜŞÜYORUZ

Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu ile maç önceleri ve sonraları konuştuklarını ifade eden tecrübeli hoca "Daha önce de bazı oyuncularla ilgili bilgiler aldı. Biz biraz bu konuda duygusal ve tepkisel davranıyoruz. Bir seçim var ve sonuç var" dedi ve şöyle devam etti: "Bu seçim ve sonuçlara saygı göstermeliyiz. Eleştiriler olabilir tabii ki ama eleştirinin ötesine geçmemek lazım. Umarım Rusya'ya katılırız. Bu hepimizin kazancı. Hepimiz katkıda bulunmak ve destek olmalıyız. Bizden hangi oyuncu ile ilgili bilgi isteniyorsa paylaşıyoruz. Mircea Lucescu'nun o konuda Türkiye'de kuramayacağı ilişki de yok. Çok rahat ve düzeyli bir şekilde bilgileri paylaştık."



4 BÜYÜKLER iÇiNDE OLMALIYIZ

Ersun Yanal, 'Trabzonspor'un başarı kriterinin ne?' yönünde sorulan soruya da şöyle cevap verdi: "Benim istediğim, kaliteli bir kadronun burada olduğunu hissetmesi gerekiyor. Bunun için adımlar atıldı. Bu takım 4 büyükler içinde hep olmak zorunda. Bizim handikabımız 2011 yılından sonra o kadro geçişlerini çok doğru yapamadık ya da aksaklıklar oluştu. Tekrar toparlanıp, o aksaklıkların giderilip, takımın düzgün zemine oturması gerekiyor. Bence temelleri attık, bir kaç rötuşla sorun kalmayacaktır. Bu takımın istenilen şampiyonluğa ulaşacağı, bu yolculuğun kovalanması gerektiğinin bilinmesi gerek."

Yunus Emre SEL