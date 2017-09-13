Yanal: ''Rehavet istemiyorum''
Trabzonspor'un hocası takımı uyardı: “Yeni transferlerimizin uyum sorunu çok uzun sürmedi. Şu an için her şey iyi. Ancak geçtiğimiz yıllarda olumlu ortam takımı olumsuz etkilemişti. Bu kez önlemlerimizi alacağız”
Teknik direktör Ersun Yanal, takımını rehavet konusunda uyardı. Gençlerbirliği maçında alınan galibiyetin bir anlamı olması için devamının gerektiğini belirten bordo-mavili çalıştırıcı, "Rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu noktada teknik ekip olarak elimizden geleni yapacağız. Bir maçla yaratılan oldukça olumlu havanın farkındayız ve bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu. Yanal, geçmiş sezonlarda bu tür rehavet ortamlarının olumsuz sonuçlara neden olduğunu belirterek, "Henüz lig yeni başladı ve birçok takım için dengeler oturmadı diyebiliriz. Bizim de yeni transferlerimizin takıma uyum sorunu çok uzun sürmedi ve şu an için her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
DEFANS HATTI DEĞİŞİYOR
Bu arada Yanal, G.Birliği maçında Uğur ve Mustafa'dan oluşan savunma hattını tamamen değiştirecek. Sakatlığı büyük oranda geçen Durica ile yeni transfer Hubocan'ın milli takımdan birbirlerini tanıması nedeniyle bu iki oyuncunun Başakşehir maçında birlikte oynatması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:01
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Trabzonspor'da kombine şaşkınlığı
Toplam 6
Yorum
ERAY TS Ersun Yanalla lige başlamanın karşılığını alıyorsunuz. Bu takım göztepeyi de, malum takımı da yenerdi. Gençleri yendi diye süper td oldu!
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Büyük değişim!
Toplam 14
Yorum
Burak Sezon sonu Beşiktaş Şampiyon olursa Siz krizi görün TARAFTARLARI GÖRÜN RİSK ALINARAK KURULAN TAKIM İYİ GİDİYOR 3-5 MAÇ YA SONRA HAYIRLISI :)
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 71
Yorum
GS li Ama !!! Türk futbolu adına Fenerbahçe`den asıl gitmesi gereken kişi Aziz YILDIVIM`dır...
Yanal: ''Rehavet istemiyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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