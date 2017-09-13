Trabzonspor'da kombine şaşkınlığı
Trabzonspor Yönetimi, taraftarların beklediği transferleri büyük oranda gerçekleştirmesine rağmen kombinelere olan ilgisizliğin şaşkınlığını yaşıyor.
Bu sezon 50. yılını kutlayacak olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan beri süren yapılanmasına, yaz transfer döneminde kattığı oyuncularla devam etti. Taraftarların beklediği transferleri büyük oranda gerçekleştiren Karadeniz ekibinde yönetim kombinelere olan ilgisizliğin şaşkınlığını yaşıyor. Burak Yılmaz, Sosa, Jurac Kucka, Volkan Şen, Hubacan, Kamil Ahmet Çörekçi ve Bongonda'yı transfer eden Trabzonspor, taraftarların kombinelere gösterdiği ilgiden ise memnun değil.
Süper Lig'in ilk 4 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi sahasında oynadığı iki maçı kazanırken deplasmanda ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 2017-18 sezonunda oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında geçerli olacak kombine kartların satışlarının devam etmesine rağmen satışların beklenenin altında kaldığı belirtildi. Taraftarların sosyal medyada 'Transfer yapın kombine alalım' yorumlarının ardından kadrosuna katmayı planladığı yıldız oyuncuları büyük oranda bünyesine katan Trabzonspor yönetimi, kombine anlamında ise beklediği karşılığı almış değil.
33 bin kombine satışa çıkartıldı
17 Temmuz'da 2017-18 sezonu için geçerli kombine biletleri satışa çıkarken Trabzonspor yönetimi, kulübün sitesine de satılan miktarı gösteren sayaç ekledi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesine giren herkes satılan kombine sayısına görebiliyor. İlk günlerde bin 568 kombine satışı gerçekleşirken, 12 Eylül itibariyle 10 bin 706 kombine satışı gerçekleştirildi. Bordo-mavililerin sahasında oynadığı son Gençlerbirliği maçını ise 24 bin 51 biletli seyirci izledi.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:37
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F.Bahçe'de büyük korku
Toplam 33
Yorum
Jaschar orta sahanda Ozan ve josef varsa top 3. bölgeye gelmiyorsa oraya suarezi koysan ne olcak ;)
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 66
Yorum
GS li Ama !!! Slm. Ben bir GS taraftarı olarak yazıyorum. Daum gitti Aykut geldi ALEX`i yolladı. İşte bendeki o KOCAMAN sevgi o an bitti. Yazık Oldu FB`ye
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Trabzonspor'da kombine şaşkınlığı
Toplam 4
Yorum
Ömer sayı zamanla artar takım bi iki hafta daha yensin 20 bin i bulur
Trabzonspor'da kombine şaşkınlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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