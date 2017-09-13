 Tekelioğlu: Sıra Cafer Tosun’da – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Tekelioğlu: Sıra Cafer Tosun’da

    Tekelioğlu: Sıra Cafer Tosun’da
    Trabzonspor'un ve Abdülkadir Ömür'ün eski hocası , "Yıllardır 'altyapıya kulak verin' diyoruz. Abdülkadir'i bekliyorduk" dedi. Tekelioğlu, altyapıda daha çok yeteneğin olduğunu da belirterek, "Cafer Tosun var, kaleci Uğurcan var, Mücahit var Arsin'de kiralık. Onu izlesinler. İhtiyaç duyulan stoperde oynuyor" ifadesini kullandı.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:17
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