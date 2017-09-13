 Şişkinlik azaltıldı – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Şişkinlik azaltıldı

    Şişkinlik azaltıldı

    Süper Lig'de transfer dönemi bitti ama devre arası için çalışmalarına şimdiden başladı.

    Başkan , kadrodaki şişkinliğin azaltılmış olmasının çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Devre arası veya özellikle sezon sonunda bir transfer yaparken bir taraftan da fazla oyunculardan kurtulmak için çaba harcanıyordu ancak bu kez öyle olmayacak" dedi.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:14
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