''Rehavet istemiyorum''
Trabzonspor'un hocası takımı uyardı: “Yeni transferlerimizin uyum sorunu çok uzun sürmedi. Şu an için her şey iyi. Ancak geçtiğimiz yıllarda olumlu ortam takımı olumsuz etkilemişti. Bu kez önlemlerimizi alacağız”
Teknik direktör Ersun Yanal, takımını rehavet konusunda uyardı. Gençlerbirliği maçında alınan galibiyetin bir anlamı olması için devamının gerektiğini belirten bordo-mavili çalıştırıcı, "Rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu noktada teknik ekip olarak elimizden geleni yapacağız. Bir maçla yaratılan oldukça olumlu havanın farkındayız ve bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu. Yanal, geçmiş sezonlarda bu tür rehavet ortamlarının olumsuz sonuçlara neden olduğunu belirterek, "Henüz lig yeni başladı ve birçok takım için dengeler oturmadı diyebiliriz. Bizim de yeni transferlerimizin takıma uyum sorunu çok uzun sürmedi ve şu an için her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
DEFANS HATTI DEĞİŞİYOR
Bu arada Yanal, G.Birliği maçında Uğur ve Mustafa'dan oluşan savunma hattını tamamen değiştirecek. Sakatlığı büyük oranda geçen Durica ile yeni transfer Hubocan'ın milli takımdan birbirlerini tanıması nedeniyle bu iki oyuncunun Başakşehir maçında birlikte oynatması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:11
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
-
Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
''Rehavet istemiyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.