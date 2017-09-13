''Rehavet istemiyorum''

Teknik direktör Ersun Yanal, takımını rehavet konusunda uyardı. Gençlerbirliği maçında alınan galibiyetin bir anlamı olması için devamının gerektiğini belirten bordo-mavili çalıştırıcı, "Rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu noktada teknik ekip olarak elimizden geleni yapacağız. Bir maçla yaratılan oldukça olumlu havanın farkındayız ve bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu. Yanal, geçmiş sezonlarda bu tür rehavet ortamlarının olumsuz sonuçlara neden olduğunu belirterek, "Henüz lig yeni başladı ve birçok takım için dengeler oturmadı diyebiliriz. Bizim de yeni transferlerimizin takıma uyum sorunu çok uzun sürmedi ve şu an için her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim" ifadesini kullandı.



DEFANS HATTI DEĞİŞİYOR

Bu arada Yanal, G.Birliği maçında Uğur ve Mustafa'dan oluşan savunma hattını tamamen değiştirecek. Sakatlığı büyük oranda geçen Durica ile yeni transfer Hubocan'ın milli takımdan birbirlerini tanıması nedeniyle bu iki oyuncunun Başakşehir maçında birlikte oynatması bekleniyor.

Yunus Emre SEL