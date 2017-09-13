 Hubocan forma giymek istiyor – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Hubocan forma giymek istiyor

    Hubocan forma giymek istiyor

    Karadeniz ekibinin yeni transferi , ligin 5'inci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçında teknik direktör Ersun Yanal'dan forma bekleyecek.

    Yeni transferler arasında ligin 4'üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroya giren ancak yedek kulübesinde oturan Hubocan'ın Başakşehir maçında forma giymesi bekliyor. 31 yaşındaki Slovak stoper, "İlk maçımızı almamız inanılmazdı. Bir an önce sahaya çıkıp katkı yapmak istiyorum. Sabırsızım" ifadesini kullandı.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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