Hubocan forma giymek istiyor
Karadeniz ekibinin yeni transferi Tomas Hubocan, ligin 5'inci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçında teknik direktör Ersun Yanal'dan forma bekleyecek.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:16
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
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