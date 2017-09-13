Hemen kaynaştılar
Trabzonspor, kadrosunda 14 yerli ve 13 yabancı olmak üzere 27 oyuncu bulunduruyor.
'YABANCI' DEĞİLLER
Fırtına'da bu sezon forma giyecek olan yabancı oyuncular birbirlerini yakından tanıyor. Bordo-mavili kulüpte 4 Slovak, 2 Arjantinli ve Kolombiyalı yer alırken, 1'er tane de Senegalli, Nijeryalı, Belçikalı, Kosta Rika ve Portekizli var. Slovak futbolcuların milli takımlarında birliktelikleri bulunurken, Sosa ve Kucka'nın Milan'da, Olcay ile Sosa'nın da Beşiktaş'ta birlikte oynamaları uyum anlamında Karadeniz ekibine büyük bir avantaj sağlıyor. Bu durum etkisini hemen gösteriyor.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:17
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
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