Hemen kaynaştılar

Trabzonspor, kadrosunda 14 yerli ve 13 yabancı olmak üzere 27 oyuncu bulunduruyor.

Burak'ın kulübü yakından tanıması uyum anlamında önemli katkı sağlarken, Olcay'ın yerli ve yabancı oyuncular arasında oluşturduğu köprü görevi de etkili oldu. Altyapıdan gelen oyuncuların da performanslarının toplum tarafından sahiplenilmesiyle birlikte geçtiğimiz sezonki yabancıların şehre ayak uydurması, yurt dışından gelen diğer futbolcuların karar vermesinde etkili oldu.



'YABANCI' DEĞİLLER

Fırtına'da bu sezon forma giyecek olan yabancı oyuncular birbirlerini yakından tanıyor. Bordo-mavili kulüpte 4 Slovak, 2 Arjantinli ve Kolombiyalı yer alırken, 1'er tane de Senegalli, Nijeryalı, Belçikalı, Kosta Rika ve Portekizli var. Slovak futbolcuların milli takımlarında birliktelikleri bulunurken, Sosa ve Kucka'nın Milan'da, Olcay ile Sosa'nın da Beşiktaş'ta birlikte oynamaları uyum anlamında Karadeniz ekibine büyük bir avantaj sağlıyor. Bu durum etkisini hemen gösteriyor.