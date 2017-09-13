 Başakşehir hazırlıkları başladı – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Başakşehir hazırlıkları başladı

    Başakşehir hazırlıkları başladı
    G.Birliği maçının ardından futbolculara verilen bir günlük izin sona erdi. Bordo-mavililer, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ile başladı ve taktik ağırlıklı geçti.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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