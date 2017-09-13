Abdülkadir’e 5 yıllık imza

Bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonu bitecek 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür’ün mukavelesini uzatacak. 50 bin TL alan genç yıldıza zam yapılacak.

Trabzonspor'un altyapısında yetişen ve 'Türk Messi' olarak adlandırılan Abdülkadir Ömür, G.Birliği maçında ortaya koyduğu performansla galibiyette önemli rol oynamıştı. 2018 yılının mayıs ayında sözleşmesi sona erecek 18 yaşındaki oyuncuya bordo-mavililer yeni sözleşme imzalatmak için harekete geçti. Yıllık 50 bin TL kazanan genç futbolcunun yeni sözleşme ile birlikte ücretinde de iyileştirme yapılacak. Trabzonspor yönetimi, gösterdiği performans sonrası geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Yusuf Yazıcı'nın da 2020'ye kadar olan mevcut sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı. Bordo-mavililer, yılda 60 bin TL kazanan futbolcunun ücretini 250 Bin TL'ye çıkarmış, bir de ev hediye etmişti. Yönetim, Abdulkadir'in de sözleşmesini 5 yıl daha uzatmayı planlıyor. İki taraf arasında yapılan ön görüşmelerde herhangi bir sıkıntının bulanmadığı belirtildi.