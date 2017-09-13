7 yılın en golcüsü

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 9 gol kaydeden Trabzonspor, ilk 4 haftalar itibariyle son 7 yılın en gollü sezonunu yaşıyor.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, 2'nci haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan, 3'üncü haftada deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan ve 4'üncü haftada ise evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, 4 maçta toplam 9 gol kaydetti.



2010-11'DE ŞOV YAPMIŞTI

En son 2010-11 sezonunda ilk 4 haftada 11 gol kaydeden Karadeniz ekibi, yeni sezona gollü bir başlangıç yaptı. Trabzonspor, geçen sene gol yollarında sorun yaşamış, ilk 4 haftada sadece 2 gol atabilmişti. Fırtına, önceki sezon 14'üncü hafta itibariyle 9 golün üzerine çıkabilmişti.



EN SKORER BURAK YILMAZ

Karadeniz ekibinde ilk 4 haftada en golcü isim 3 maçta 198 dakika süre alan ve 3 gol kaydeden Burak Yılmaz oldu. 3 maçta 101 dakika görev yapan Hugo Rodallega 2, 4 maçta 352 dakika sahada kalan Olcay Şahan 2, 4 maçta 358 dakika süre alan Juraj Kucka 1 ve 2 maçta 31 dakika görev yapan Ogenyi Onazi ise 1 golle skor üreten isimler oldu. Burak Göztepe karşılaşmasında oynamamıştı.



EVDE İYİ, DIŞARIDA KÖTÜ

Fırtına, Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 2'sinden galibiyetle, 1'inden beraberlikle ve 1'inden de mağlup ayrıldı. Bordo-mavililer ile sahada Konyaspor'u 2-1, Gençlerbirliği'ni de 3-1 yenmeyi başardı. Deplasmanda da 2 müsabakaya çıkan Trabzonspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı, Göztepe'ye ise 3-2 mağlup oldu. Ersun Yanal, dış saha performansını artırmanın yollarını arıyor.