7 yılın en golcüsü
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 9 gol kaydeden Trabzonspor, ilk 4 haftalar itibariyle son 7 yılın en gollü sezonunu yaşıyor.
2010-11'DE ŞOV YAPMIŞTI
En son 2010-11 sezonunda ilk 4 haftada 11 gol kaydeden Karadeniz ekibi, yeni sezona gollü bir başlangıç yaptı. Trabzonspor, geçen sene gol yollarında sorun yaşamış, ilk 4 haftada sadece 2 gol atabilmişti. Fırtına, önceki sezon 14'üncü hafta itibariyle 9 golün üzerine çıkabilmişti.
EN SKORER BURAK YILMAZ
Karadeniz ekibinde ilk 4 haftada en golcü isim 3 maçta 198 dakika süre alan ve 3 gol kaydeden Burak Yılmaz oldu. 3 maçta 101 dakika görev yapan Hugo Rodallega 2, 4 maçta 352 dakika sahada kalan Olcay Şahan 2, 4 maçta 358 dakika süre alan Juraj Kucka 1 ve 2 maçta 31 dakika görev yapan Ogenyi Onazi ise 1 golle skor üreten isimler oldu. Burak Göztepe karşılaşmasında oynamamıştı.
EVDE İYİ, DIŞARIDA KÖTÜ
Fırtına, Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 2'sinden galibiyetle, 1'inden beraberlikle ve 1'inden de mağlup ayrıldı. Bordo-mavililer ile sahada Konyaspor'u 2-1, Gençlerbirliği'ni de 3-1 yenmeyi başardı. Deplasmanda da 2 müsabakaya çıkan Trabzonspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı, Göztepe'ye ise 3-2 mağlup oldu. Ersun Yanal, dış saha performansını artırmanın yollarını arıyor.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:13
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
7 yılın en golcüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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