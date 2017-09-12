Yerel medyada galibiyeti böyle gördü
YEREL gazeteler, Gençlerbirliği galibiyeti ile ilgili manşetlerinde Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'i öne çıktı. Günebakış, "Bu çocuklar, bu Trabzonspor süper" yorumunu yaparken, Karadeniz, "Asi gençlik!", "Trabzonspor'un gençleri coşunca, Gençlerbirliği perişan oldu" ifadelerini kullandı. Taka, "Bir Ömür tarih Yazıcı", Sonnokta, "Bizim uşaklar böyle istedi" başlıklarını kullandı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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