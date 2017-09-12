 Yerel medyada galibiyeti böyle gördü – Fotomaç – 12 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yerel medyada galibiyeti böyle gördü

    Yerel medyada galibiyeti böyle gördü
    YEREL gazeteler, Gençlerbirliği galibiyeti ile ilgili manşetlerinde Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'i öne çıktı. Günebakış, "Bu çocuklar, bu süper" yorumunu yaparken, Karadeniz, "Asi gençlik!", "Trabzonspor'un gençleri coşunca, Gençlerbirliği perişan oldu" ifadelerini kullandı. Taka, "Bir Ömür tarih Yazıcı", Sonnokta, "Bizim uşaklar böyle istedi" başlıklarını kullandı.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yerel medyada galibiyeti böyle gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.