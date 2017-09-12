'Wilshere son onda olmadı’
BAŞKAN Muharrem Usta transfer döneminde Arsenal'li Jack Wilshere ile görüştüğünü açıkladı. Usta, "Kamuoyuna az yansıdı. Kiralık gelmesi ile ilgili görüşmelerimiz oldu. İyi aşamalar kaydettik ama olmadı" dedi. Usta ayrıca, "Junuzovic ve Sosa beraber gelseydi çok iyi olurdu ama maliyette sorun yaşıyorsunuz. Bundan sonra çok iyi oyuncuları erken anlaşarak bedelsiz alacağız" diye konuştu.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
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