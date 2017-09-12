Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık

Yurt dışından transfer ettiği oyuncular nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yabancı enkazına dönen ve oldukça sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, son yıllarda yaptığı yerli ve yabancı transferinde yakaladığı uyum ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon ile bu sezon transfer ettiği yerli ve yabancı oyuncularla 50. yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmayı hedefleyen Trabzonspor, oyuncu kadrosunda yakaladığı uyum ile de dikkat çekiyor. Genellikle kurduğu yerli oyuncu ağırlıklı kadrolarla dikkat çeken Trabzonspor, son yıllarda bu görüntüsünden uzaklaşmaya başlasa da son iki sezondur yaptığı yabancı transferlerde ise uyumu yakalamış gibi görünüyor. Başta Trabzonspor yönetim kurulu ve teknik direktör Ersun Yanal'ın bu konudaki titiz çalışması nokta transferlerin takıma kazandırılmasını sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanında sınıra yakın olan Trabzonspor, mevcut kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduruyor. Esteban, Pereira, Durica, Mas, Onazi, Bero, Castillo, Bongonda, N'Doye, Rodallega, Kucka, Sosa ve Hubocan gibi isimleri kadrosunda tutan Karadeniz ekibi, elindeki yabancı oyunculardan büyük bir oranda istifade ediyor.



Yabancılar birbirlerine yabancı değil

Trabzonspor'da bu sezon forma giyecek olan yabancı oyuncular ise birbirlerini yakından tanıyorlar. Bordo-mavili kulüpte 4 Slovak, 2 Arjantinli ve Kolombiyalı yer alırken, 1'er tane de Senegalli, Nijeryalı, Belçika'lı, Kosta Rika ve Portekiz'li oyuncu yer alıyor. Slovak oyuncuların milli takımlarında birliktelikleri bulunurken, Sosa ve Kucka'nın Milan'da, Olcay Şahan ile Sosa'nın da Beşiktaş kulübünde birlikte oynamaları uyum anlamında Karadeniz ekibine büyük bir avantaj sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda ise Karadeniz ekibinin transfer ettiği yabancı oyuncuların bazılarında 2-3 ay uyum sorununu atlatması için beklediği biliniyor.



Yerliler ve yabancılar kaynaştı

Trabzonspor kadrosunda 14 yerli ve 13 yabancı olmak üzere 27 oyuncu bulunduruyor. Burak Yılmaz'ın, bordo-mavili kulübü yakından tanıması uyum anlamında önemli katkı sağlarken, Olcay Şahan'ın ise yerli ve yabancı oyuncular arasında oluşturduğu köprü görevi de etkili oldu. Alt yapıdan gelen oyuncuların da performanslarının toplum tarafından sahiplenilmesiyle birlikte geçtiğimiz sezon takımda yer alan yabancı futbolcuların Trabzon şehrine ayak uydurması, yurt dışından gelen diğer oyuncuların karar vermesinde etkili oldu.

Bordo-mavili takımda Abdurrahim Dursun, Abdülkadir Ömür, Arda Akbulut, Burak Yılmaz, Batuhan Artarslan, Kamil Ahmet Çörekçi, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Onur Kıvrak, Uğur Demirok, Uğurcan Çakır, Volkan Şen, Yusuf Yazıc, Trabzonspor'un yerli isimleri arasında yer alıyor. Dame N'Doye, Emmanuel Mas, Esteban, Fabian Castillo, Hugo Rodallega, Jan Durica, Joao Pereira, Jose Sosa, Juraj Kucka, Matus Bero, Ogenyi Onazi,Theo Bongonda ve Tomas Hubocan ise bordo-mavililerin yabancı isimleri oldu.



Yanal'ın katkısı büyük

Göreve geldiği günden beri belirli bir takım formatı kurmaya gayret gösteren teknik direktör Ersun Yanal, yeniden yapılanma planlamasında yurt dışından takıma katılacak oyuncuların seçimine büyük bir titizlik gösterdi. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı kiralık olarak Trabzonspor'a gelen Suk ile yollar ayrılırken, 1461 Trabzon'dan gelen Akakpo da geri gönderildi. Medjani, Ramil Sheydaev ve Ibanez de takımdan gönderilen diğer isimler oldu.



Gençlerbirliği maçı önemli bir ışık

Trabzonspor'da yerli ve yabancı oyuncuların bir birleriyle olan uyumun Gençlerbirliği maçına yansıması bu anlamda önemli bir işaret olarak değerlendirildi. Oyuna sonradan giren yerli ve yabancı oyuncuların skora katkı yapmaları, istek ve arzuların saha yansımasıyla gelen sonuç Karadeniz ekibini 3 puana taşıdı. Geçmiş yıllarda yaptığı yabancı transferlerinde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Trabzonspor, yurt dışından gelen futbolcularda geçmiş yıllarda yaşanan hatalara yer vermemek adına takıma kattığı isimlerin aile yaşamlarından sosyal yaşantılarına kadar ince bir araştırma politikası izleyerek yabancı transferlerine yön vermeye özen gösterdi.