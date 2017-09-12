 Trabzonspor’u izle Lucescu! – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    ’u izle Lucescu!

    Trabzonspor’u izle Lucescu!
    FIRTINA önceki akşam Gençlerbirliği karşısına Onur Kıvrak, Mustafa, Uğur Demirok, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı ve Burak 11'i ile çıktı. Abdülkadir Ömür de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ersun Yanal'ın 7 Türk oyuncuyla maça başlaması, sınırsız yabancı kuralını eleştiren Mircea Lucescu'ya "Türk oyuncu görmek istiyorsan, gel, 'u izle" mesajı olarak yorumlandı.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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