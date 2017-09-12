Trabzonspor’u izle Lucescu!
FIRTINA önceki akşam Gençlerbirliği karşısına Onur Kıvrak, Mustafa, Uğur Demirok, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı ve Burak 11'i ile çıktı. Abdülkadir Ömür de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ersun Yanal'ın 7 Türk oyuncuyla maça başlaması, sınırsız yabancı kuralını eleştiren Mircea Lucescu'ya "Türk oyuncu görmek istiyorsan, gel, Trabzonspor'u izle" mesajı olarak yorumlandı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Toplam 1
Yorum
fb baya yaşlıydı iyi oldu
-
Göztepe, 'Süper Lig'e çabuk ısındı
Toplam 3
Yorum
alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
-
Kartal’ın Neymar’ı
Toplam 11
Yorum
taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
Trabzonspor’u izle Lucescu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.