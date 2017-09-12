Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Trabzonspor maç hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.
Antrenmanda ısınmanın ardından hız çalışması yapan futbolcular, çalışmayı dar alandaki oyunla tamamladı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:01
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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