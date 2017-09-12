 Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    , Medipol maçının hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

    Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol 'e konuk olacak olan maç hazırlıklarını sürdürdü.

    , Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.

    Antrenmanda ısınmanın ardından hız çalışması yapan futbolcular, çalışmayı dar alandaki oyunla tamamladı.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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