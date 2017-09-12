 "Süper kadro kurduk" – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    "Süper kadro kurduk"

    "Süper kadro kurduk"

    Teknik direktör , rekabeti yüksek bir takım haline geldiklerini vurgulayarak, “Yusuf, Abdülkadir gibi gençlerle, Burak ve Sosa gibi tecrübelileri harmanlayıp ürünlerini alacağız” dedi

    TEKNİK direktör , son transferlerle takımda kadro derinliğinin arttığını, bunun meyvelerini alacaklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Volkan Şen ve Hubocan da takıma katılacak. En kısa sürede tüm oyuncuları hazır hale getirerek, rekabeti yüksek coşkulu bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Üç transferle her şeyin bitmeyeceğini de vurgulayan Yanal, şöyle devam etti: "DAHA yeni başlıyoruz. 2011'de şampiyonluğa yarışan kadro kuruldu. 3 yıl içinde sonuçlar gelmeye başladı. Şu anda da elimizde iyi ve genç bir kadro var. Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Okay, Castillo, Bero gibi genç oyuncularımız var. Bunları Sosa, Burak, Kucka gibi kaliteli+tecrübeli oyuncularla harmanlayıp ürünlerini doğru zamanda almalıyız. Yarışarak gelişmek zor. Doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Umarım sonuçlar da bizi destekler."
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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