 Sırada Cafer, Mücahit var – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Sırada Cafer, Mücahit var

    Sırada Cafer, Mücahit var
    BORDO-mavili ekibin ve Abdülkadir Ömür'ün eski hocası Sadi Tekelioğlu, "Yıllardır altyapıya 'kulak verin' diyoruz. Abdülkadir'i bekliyorduk" dedi. Tekelioğlu, altyapıda daha çok yeteneğin olduğunu da belirterek, "Cafer Tosun var, kaleci Uğurcan var, Mücahit var Arsin'de kiralık. Onu izlesinler. İhtiyaç duyulan stoperde oynuyor" dedi.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:06
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