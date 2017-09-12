Sırada Cafer, Mücahit var

BORDO-mavili ekibin ve Abdülkadir Ömür'ün eski hocası Sadi Tekelioğlu, "Yıllardır altyapıya 'kulak verin' diyoruz. Abdülkadir'i bekliyorduk" dedi. Tekelioğlu, altyapıda daha çok yeteneğin olduğunu da belirterek, "Cafer Tosun var, kaleci Uğurcan var, Mücahit var Arsin'de kiralık. Onu izlesinler. İhtiyaç duyulan stoperde oynuyor" dedi.