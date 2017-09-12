Porto, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Portekiz'in Porto takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Portekiz temsilcisi, kulüp tesislerinde bir antrenman gerçekleştirdi. Türk basının da ilgi gösterdiği antrenmanda oyuncular koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünün ardından Portolu futbolcuların taktik uygulamalar üzerinde durduğu bildirildi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:01
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hasan hangi takımı tuttuğumuz çok önemli değil. insanlık daha önemli.
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