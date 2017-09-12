Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, kendisine ait sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Trabzon'da çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getire oyuncu, eşi ile birlikte Türk Bayrağı altında çekildiği fotoğrafı paylaşması büyük beğeni aldı.
Türk Bayrağı altında eşi ile birlikte mutluluk fotoğraf veren Pereira'nın paylaşımı sosyal medyada bordo-mavili taraftarların yanı sıra diğer takım taraftarları tarafından da takdir edildi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:38
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
gülünc millet sampiyonlugunu ilan ediyor, bizimkisi daha hangi sisitemle oynayacagini bile bilmiyor.
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Vida'nın maliyeti belli oldu
Toplam 1
Yorum
190357 alıpta clde oynatılmayacak üstelik a klas olmayan bir stopere bu parayı vermek akıl işi değil.umarım gerçek değildir.
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Sneijder'i aratıyor
Toplam 29
Yorum
Aslan 20 GS ilk 3 hafta orta sıranın altıyla oynadı .Antalya testti.TS FB B.Şehir BJK Kasımpaşa Bursa testleri duruyor. bunları geçerse iddialı olur.
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