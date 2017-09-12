 Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Joao 'dan anlamlı paylaşım

    Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım

    'un Portekizli oyuncusu Joao , kendisine ait sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Trabzon'da çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getire oyuncu, eşi ile birlikte Türk Bayrağı altında çekildiği fotoğrafı paylaşması büyük beğeni aldı.

    Geçtiğimiz sezon devre arasında Sporting Lizbon'dan 'a transfer olan Joao , Trabzon'da mutlu olduğu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ifade ediyor. Bordo-mavili kulübe kısa zamanda uyum sağlayan, şehre de alışan başarılı futbolcu zaman zaman tarihi ve turistik mekanları gezerek stres atıyor. Pereira'nın son yaptığı paylaşım ise büyük beğeni kazandı.

    Türk Bayrağı altında eşi ile birlikte mutluluk fotoğraf veren Pereira'nın paylaşımı sosyal medyada bordo-mavili taraftarların yanı sıra diğer takım taraftarları tarafından da takdir edildi.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:38
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