Hugo Rodallega sevinci
YÜZLERİN güldüğü Trabzonspor'da bir sevinç de Hugo Rodallega konusunda yaşanıyor. Kolombiyalı forvetin, Gençlerbirliği karşısında oyuna girer girmez gol atması teknik heyeti memnun etti. Moralli ve formda bir Rodallega'nın forvette Burak Yılmaz'ın yükünü önemli ölçüde azaltacağı ve takıma büyük katkı sağlayacağı kaydedildi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:21
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