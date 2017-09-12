Haftada iki kitap bitiriyor
UEFA’nın ‘Türk Messi’ dediği 18 yaşındaki yıldız, okul seçmelerinde keşfedildi. Futbol dışında en büyük eğlencesi kitap okumak. 1.68’lik boyu için ‘Allah böyle istedi’ diyor. Fiziksel gelişimi için özel çalışıyor
Türkiye, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü konuşuyor... Gençlerbirliği maçında ikinci yarıda oyuna girip, yaptığı asist ve futboluyla herkesi kendisine hayran bırakan Ömür, gündeme oturdu. Peki 18 yaşındaki genç yetenek nasıl keşfedildi, bugünlere nasıl geldi? İşte Abdülkadir'in öz geçmişi:
Futbola babasının işlettiği halı sahada oynayarak başladı.
Okul önü ve mahalle aralarında tekniğini geliştirdi.
HEDEFİ 'BESYO' OKUMAK
Trabzon'daki okulları gezerek yetenekli oyuncuları araştıran Trabzonspor alt yapı hocaları tarafından keşfedildi. (Yusuf Yazıcı da okul seçmelerinde keşfedilmişti)
100 kişi arasından seçilen 4 kişiden biri oldu.
9 yaşında Trabzonspor'un alt yapısına kaydedildi.
Okul hayatına bir süre ara verse de sonra mesafeyi kapattı.
Şu an üniversiteye hazırlanıyor. En büyük hedefi ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) okumak. FİTNESS ÇALIŞIYOR
Birçok futbolcunun aksine saha dışı zamanını eğlenip, gezmeye değil okumaya ayırıyor.
Altyapı hocalarının 'kendini geliştirmek için kitap oku' tavsiyesine uyarak haftada en az 2 kitap bitiriyor.
Ayrıca yabancı dil kurslarına gidiyor.
1.68 boyunu hiç kafasına takmıyor, 'Allah böyle istedi' diyor.
Fiziksel gelişimi için teknik heyetin verdiği özel programları uyguluyor.
Her gün özel fitness çalışıyor.
Yunus Emre SEL
Futbola babasının işlettiği halı sahada oynayarak başladı.
Okul önü ve mahalle aralarında tekniğini geliştirdi.
HEDEFİ 'BESYO' OKUMAK
Trabzon'daki okulları gezerek yetenekli oyuncuları araştıran Trabzonspor alt yapı hocaları tarafından keşfedildi. (Yusuf Yazıcı da okul seçmelerinde keşfedilmişti)
100 kişi arasından seçilen 4 kişiden biri oldu.
9 yaşında Trabzonspor'un alt yapısına kaydedildi.
Okul hayatına bir süre ara verse de sonra mesafeyi kapattı.
Şu an üniversiteye hazırlanıyor. En büyük hedefi ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) okumak. FİTNESS ÇALIŞIYOR
Birçok futbolcunun aksine saha dışı zamanını eğlenip, gezmeye değil okumaya ayırıyor.
Altyapı hocalarının 'kendini geliştirmek için kitap oku' tavsiyesine uyarak haftada en az 2 kitap bitiriyor.
Ayrıca yabancı dil kurslarına gidiyor.
1.68 boyunu hiç kafasına takmıyor, 'Allah böyle istedi' diyor.
Fiziksel gelişimi için teknik heyetin verdiği özel programları uyguluyor.
Her gün özel fitness çalışıyor.
Yunus Emre SEL
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Toplam 1
Yorum
fb baya yaşlıydı iyi oldu
-
Göztepe, 'Süper Lig'e çabuk ısındı
Toplam 3
Yorum
alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
-
Kartal’ın Neymar’ı
Toplam 11
Yorum
taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
Haftada iki kitap bitiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.