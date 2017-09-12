Fırtına'da 7 yılın en golcü sezonu

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, 2'nci haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan, 3'üncü haftada deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan ve 4'üncü haftada ise evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla mağlup eden bordo mavililer, 4 maçta toplam 9 gol kaydetti.



2010-11 SEZONUNDA 11 GOL ATMIŞTI

En son 2010-11 sezonunda ilk 4 haftada 11 gol kaydeden bordo mavililer, yeni sezona gollü bir başlangıç yaptı. Trabzonspor, geçen sene gol yollarında sorun yaşamış, ilk 4 haftada sadece 2 gol atabilmişti. Bordo mavililer, önceki sezon 14'üncü hafta itibariyle 9 golün üzerine çıkabilmişti.



EN GOLCÜ BURAK YILMAZ

Bu arada Trabzonspor'da ilk 4 haftada en golcü isim 3 maçta 198 dakika süre alan ve 3 gol kaydeden Burak Yılmaz oldu. 3 maçta 101 dakika görev yapan Hugo Rodallega 2, 4 maçta 352 dakika sahada kalan Olcay Şahan 2, 4 maçta 358 dakika süre alan Juraj Kucka 1 ve 2 maçta 31 dakika görev yapan Ogenyi Onazi ise 1 golle skor üreten isimler oldu.



VOLKAN İLE HUBOCAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINI BEKLİYOR

Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadroya dahil ettiği oyuncular Tomas Hubocan ile Volkan Şen, ligin 5'inci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçında teknik direktör Ersun Yanal'dan forma bekleyecek. Yeni transferler arasında ligin 4'üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroda kendine şans bulamayan tek isim olan Volkan ile kadroya giren ancak yedek kulübesinde oturan Hubocan'da Medipol Başakşehir maçında kadroya girmeyi bekliyor.