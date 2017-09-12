 Dortmund istedi yönetim vermedi – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Dortmund istedi yönetim vermedi

    Dortmund istedi yönetim vermedi
    UEFA'NIN 2 yıl önce 'Türk Messi' olarak tanıttığı Abdülkadir Ömür, o dönemden beri birçok kulübün takibinde. Genç ismi, Dortmund daha önce istedi ancak yönetim vermedi. 18 yaşındaki oyuncu 'Golden Boy 2017' yarışmasında Kylian Mbappe ve Ramadan Sobhi'nin rakibi. Mbappe bu yaz Monaco'dan PSG'ye 180 milyon euro'ya transfer oldu. Sobhi ise geçen yıl 5 milyon euro'ya Stoke'a gitmişti. Bu arada Ömür'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2018'de bitiyor. Yönetim uzatmak için düğmeye bastı.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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