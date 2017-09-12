 "Bu coşkuyu sevdim" – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    "Bu coşkuyu sevdim"

    "Bu coşkuyu sevdim"

    İlk maçında oynadığı futbol ve şık paslarıyla tam not alan , tribünlerdeki coşkulu atmosferi sevdiğini dile getirdi, “Takıma alışınca daha iyi olacağım” dedi.

    Milan'dan transfer edilen ilk maçında klasını kanıtladı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ayağının tozuyla çıktığı Gençlerbirliği karşısında orta sahada oyunu mükemmel yönlendirirken, tekniği, oyun zekası ve şık pasları ile otoritelerden tam not aldı. Sosa, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'ndaki atmosferden etkilendiğini belirterek, "Tribünlerdeki müthiş coşkuyu, taraftarların motivasyonunu sevdim. İyi ki 'a gelmişim" dedi.

    YÖNETİME DE 'OH BE' DEDİRTTİ
    Zamanla daha iyi olacağını kaydeden yıldız, "Takım arkadaşlarımı, oyun stilini tanıdıkça her şey daha güzel olacak" diye konuştu. Öte yandan Arjantinli virtüöz, başarılı futbolu bu transferde yüksek bir maliyetin altına giren yönetimin de yüzünü güldürdü.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:55
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