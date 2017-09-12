"Bu coşkuyu sevdim"
İlk maçında oynadığı futbol ve şık paslarıyla tam not alan Jose Sosa, tribünlerdeki coşkulu atmosferi sevdiğini dile getirdi, “Takıma alışınca daha iyi olacağım” dedi.
YÖNETİME DE 'OH BE' DEDİRTTİ
Zamanla daha iyi olacağını kaydeden yıldız, "Takım arkadaşlarımı, oyun stilini tanıdıkça her şey daha güzel olacak" diye konuştu. Öte yandan Arjantinli virtüöz, başarılı futbolu bu transferde yüksek bir maliyetin altına giren yönetimin de yüzünü güldürdü.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 17:55
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Kader buluşturdu
Toplam 8
Yorum
mrt 1 senelik olması ve opsiyonu olmaması çok kötü ! İyi olsa ne olcak seneye alıp ceketini çekip gidecek !
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 32
Yorum
OnurFB Aykut Kocaman ve çift forvet!! İnanmak çok zor
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 32
Yorum
simdi battik iste ya iki defansif orta saha ile o kadar sacma gol yiyoruz, bunu bire düsürürsek vay halimize tamam 2-3 atariz ama 4-5 yeriz her mac
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