Başakşehir için start veriliyor
GENÇLERBİRLİĞİ maçının ardından futbolculara verilen bir günlük izin sona erdi. Dünü dinlenerek geçiren olan bordo-mavililer, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam start verecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman saat 19.00'da başlayacak.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:55
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