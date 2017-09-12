Başakşehir için start veriliyor

GENÇLERBİRLİĞİ maçının ardından futbolculara verilen bir günlük izin sona erdi. Dünü dinlenerek geçiren olan bordo-mavililer, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam start verecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman saat 19.00'da başlayacak.