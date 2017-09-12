 Başakşehir için start veriliyor – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Başakşehir için start veriliyor

    Başakşehir için start veriliyor
    GENÇLERBİRLİĞİ maçının ardından futbolculara verilen bir günlük izin sona erdi. Dünü dinlenerek geçiren olan bordo-mavililer, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam start verecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman saat 19.00'da başlayacak.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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