 "Abdülkadir'i korumalıyız" – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    "Abdülkadir'i korumalıyız"

    "Abdülkadir'i korumalıyız"
    YÖNETİCİ Ali Rıza Egemen, G.Birliği maçında takım olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirtirken, Abdülkadir Ömür'e herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Egemen, "Çok yetenekli bir oyuncu. Hocamız çok güveniyor. 18 yaşında ve onu iyi hazırlamalıyız. Bu işin ustası da hocamız. Ne zaman oynatacağını çok iyi biliyor" dedi.

    FUTBOL dünyasına da çağrıda bulunan Egemen, "Abdülkadir'i çok iyi korumamız ve kollamamız gerekiyor. Uzun bir yolu var ve bu yolda büyüdükçe,
    geliştikçe çok daha iyi olacak. ve Türk futbolu ondan iyi bir şekilde yararlanacaktır" diye konuştu.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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