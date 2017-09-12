Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Abdulkadir Ömür için harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncuya yeni sözleşme imzalatacak.
Trabzonspor yönetimi, gösterdiği performans sonrası geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Yusuf Yazıcı'nın da 2020 yılına kadar olan mevcut sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı. Bordo-mavililer, yılda 60 bin TL kazanan futbolcunun ücretini 250 Bin TL'ye çıkarmış, bir de ev hediye etmişti. Bordo-mavili yönetim, Abdulkadir Ömür'ün de sözleşmesini 5 yıl daha uzatmayı planlıyor. İki taraf arasında yapılan ön görüşmelerde herhangi bir sıkıntının bulanmadığı belirtildi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 12:12
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ultrAslan’dan sert açıklama
Toplam 22
Yorum
AA Koy gitsin needen uğraşıyolar ki zaten taraftar da istemiyor
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Sneijder'i aratıyor
Toplam 26
Yorum
ga takım yeni ya daha 10 maç vereceksin bu takıma 10 kişi değişti bu takımda kaleci hariç bir susun be
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar geç kalmadan hemen sözleşme yapılmalı bu çocukları para manyağı yaparlar.
Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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