 Abdülkadir Ömür temkinli – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Abdülkadir Ömür temkinli

    Abdülkadir Ömür temkinli
    ABDÜLKADİR Ömür, Gençlerbirliği maçı sonrası gelen övgülerin kendisini mutlu ettiğini ancak daha yolun başında olduğunu söyledi. Genç yıldız, "Şu an sadece bir adım attım. Henüz bir noktaya gelmiş veya başarmış değilim" derken, şöyle konuştu: "Bana güvenip sahaya süren hocama, sahada bana yardımcı olmak için elinden geleni yapan ağabeylerime ve beni bağırlarına basan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bana şans verildikçe elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Gerçekten çok kaliteli bir kadromuz var. Artık forma rekabetinin iki üç kat daha yoğun olacağını rahatlıkla söyleyebilirim."
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:44
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