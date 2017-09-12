 3 puan+seyirci kasayı doldurdu – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    3 puan+seyirci kasayı doldurdu

    3 puan+seyirci kasayı doldurdu
    GENÇLERBİRLİĞİ maçı kasayı da doldurdu. TFF tarafından verilen 2 milyon 200 bin TL'lik galibiyet primine hak kazanan bordo-mavili kulüp, karşılaşmaya gelen 27 bin seyirciden ise kombineli taraftarlar hariç yaklaşık 500 bin TL'lik bir gelir elde etti. Maç günü açılan TS Club'da da 80 bin TL'lik satış yapıldığı öğrenildi.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:00
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