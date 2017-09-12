3 puan+seyirci kasayı doldurdu
GENÇLERBİRLİĞİ maçı kasayı da doldurdu. TFF tarafından verilen 2 milyon 200 bin TL'lik galibiyet primine hak kazanan bordo-mavili kulüp, karşılaşmaya gelen 27 bin seyirciden ise kombineli taraftarlar hariç yaklaşık 500 bin TL'lik bir gelir elde etti. Maç günü açılan TS Club'da da 80 bin TL'lik satış yapıldığı öğrenildi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:00
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taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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