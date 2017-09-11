Yanal’dan Sosa sürprizi
Bordo-mavili hoca, önceki gün imza atan Arjantinli 10 numarayı dün ilk 11’de sahaya sürdü. Sosa iyi paslar attı
Bu takım iş yapacak
Fırtına'nın önemli oyuncularından Kucka, bu sezon önemli işlere imza atacaklarını söyledi. 30 yaşındaki orta saha, "Güzel bir galibiyet aldık. Devamı gelecek. Başarılı olacağız" dedi
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:24
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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