 Yanal’dan Sosa sürprizi – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Yanal’dan Sosa sürprizi

    Yanal’dan Sosa sürprizi

    Bordo-mavili hoca, önceki gün imza atan Arjantinli 10 numarayı dün ilk 11’de sahaya sürdü. Sosa iyi paslar attı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, G.Birliği karşısında yeni transferlerden Sosa'ya ilk 11'de şans tanıyarak büyük bir süprize imza attı. 32 yaşındaki Arjantinli 10 numara 480 gün önce Beşiktaş formasıyla gol attığı Konyaspor maçının ardından Süper Lig'de ilk karşılaşmasına çıktı. Takımla birlikte sadece bir antrenman yapan Sosa'ya maç öncesinde bordo-mavili taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Ara pasları ile dikkat çeken Sosa, "Kazanmamız önemliydi ve başardık" ifadesini kullandı.

    Bu takım iş yapacak
    Fırtına'nın önemli oyuncularından Kucka, bu sezon önemli işlere imza atacaklarını söyledi. 30 yaşındaki orta saha, "Güzel bir galibiyet aldık. Devamı gelecek. Başarılı olacağız" dedi
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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