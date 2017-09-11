 Tribünleri coşturdular – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Tribünleri coşturdular

    Tribünleri coşturdular

    Abdülkadir Ömür, Sosa ve Rodallega maç sonrası üçlü çektirdi

    Karşılaşma boyuncu müthiş bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür maç sonrası büyük mutluluk yaşadı. 90 dakikanın bitiş düdüğü ile Abdülkadir ve takım arkadaşları kuzey kale arkası taraftarların önüne gelerek üçlü çektirdi. Genç futbolcunun ardından yeni transfer Jose Sosa Doğu tribününe, Trabzonspor'u öne geçiren golü atan Rodallega ise Güney tribününe üçlü çektirdi.

    'BENDEN 5 KAT İYİ' DEMİŞTİ
    Hem Abdülkadir Ömür hem de Yusuf Yazıcı, performansıyla tam not aldı. Yusuf, 8 Haziran 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, "Abdülkadir Ömür inanılmaz futbolcu. Benden 5 kat daha yetenekli. Oynamaya başlayınca herkes onu konuşacak" demişti. Dün Abdülkadir bunu kanıtladı

    TÜRKİYE'Yİ SALLADILAR
    Karadeniz ekibinde ikinci yarı oyuna giren ve Olcay'a yaptığı asistle takımı ateşleyen Abdülkadir, Rodallega'ya asist yapan Yusuf Yazıcı sosyal medyada Türkiye gündeminin ilk iki sırasında yer aldı. Trabzonspor'un ilk golünü atan Olcay ile Mustafa Akbaş ile dün yaptığı değişikliklerle galibiyetin baş mimarı olan Ersun Yanal da Türkiye gündeminde yer alan isimler oldu.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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