Tribünleri coşturdular
Abdülkadir Ömür, Sosa ve Rodallega maç sonrası üçlü çektirdi
'BENDEN 5 KAT İYİ' DEMİŞTİ
Hem Abdülkadir Ömür hem de Yusuf Yazıcı, performansıyla tam not aldı. Yusuf, 8 Haziran 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, "Abdülkadir Ömür inanılmaz futbolcu. Benden 5 kat daha yetenekli. Oynamaya başlayınca herkes onu konuşacak" demişti. Dün Abdülkadir bunu kanıtladı
TÜRKİYE'Yİ SALLADILAR
Karadeniz ekibinde ikinci yarı oyuna giren ve Olcay'a yaptığı asistle takımı ateşleyen Abdülkadir, Rodallega'ya asist yapan Yusuf Yazıcı sosyal medyada Türkiye gündeminin ilk iki sırasında yer aldı. Trabzonspor'un ilk golünü atan Olcay ile Mustafa Akbaş ile dün yaptığı değişikliklerle galibiyetin baş mimarı olan Ersun Yanal da Türkiye gündeminde yer alan isimler oldu.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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