Trabzon’da tek başına!
Trabzonspor taraftarları stadı doldururken; Gençlerbirliği'ni izlemeye ise sadece bir taraftar geldi. Gençlerbirliği için ayırılan misafir tribününde tek başına takımını destekleyen kırmızı-siyahlı taraftar, takımının attığı golün ardından dolu tribünlere inat büyük sevinç yaşadı.
DAHA AZ OLABİLİRİZ
Gençlerbirliği resmi internet sitesi de Trabzon'da takımını yalnız bırakmayan cefakar taraftarları için bir tweet gönderdi. Atılan mesajda "Daha az olabiliriz ama daha az sevdiğimizi kimse söyleyemez" ifadelerini kullandı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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