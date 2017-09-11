Trabzon’da tek başına!

Trabzonspor taraftarları stadı doldururken; Gençlerbirliği'ni izlemeye ise sadece bir taraftar geldi. Gençlerbirliği için ayırılan misafir tribününde tek başına takımını destekleyen kırmızı-siyahlı taraftar, takımının attığı golün ardından dolu tribünlere inat büyük sevinç yaşadı.



DAHA AZ OLABİLİRİZ

Gençlerbirliği resmi internet sitesi de Trabzon'da takımını yalnız bırakmayan cefakar taraftarları için bir tweet gönderdi. Atılan mesajda "Daha az olabiliriz ama daha az sevdiğimizi kimse söyleyemez" ifadelerini kullandı.