Trabzon h'oro'nu
Bordo-mavililer, başkent ekibini Olcay, Rodallega ve Onazi’nin golleriyle yenip horon oynadı, zirve yarışında bu sezon kolay pes etmeyeceğini kanıtladı
ŞAHAN'IN 4. GOL KATKISI
Atiker Konya ve Göztepe mücadelelerinde ise 1'er asiste imza atan Şahan böylece 4 haftada 4 gole katkı sağladı. 84'teki golüyle galibiyetin kapısını aralayan Rodallega da ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı. Kolombiyalı, Göztepe deplasmanında da gol atmıştı. West Bromwich'in kapısından dönen Onazi ise son anlarda bulduğu golle 3 puanı perçinleyip, siftah yaptı. Onazi 'beşik' hareketiyle golünü 2 aylık kızına hediye etti
HUGO GİRER GİRMEZ YAZDI
Ersun Yanal'ın 81. dakikada Olcay Şahan'ın yerine oyuna soktuğu Hugo Rodallega sadece 3 dakika sonra topu filelerle buluşturdu. Kolombiyalı forvet, 84. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın altıpasa ortaladığı topa çok iyi hareketlenip şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Trabzonspor bu golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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