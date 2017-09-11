Trabzon h'oro'nu

Bordo-mavililer, başkent ekibini Olcay, Rodallega ve Onazi’nin golleriyle yenip horon oynadı, zirve yarışında bu sezon kolay pes etmeyeceğini kanıtladı

Fırtına, Gençlerbirliği karşısında Olcay Şahan, Hugo Rodallega ve Ogenyi Onazi ile esip, Süper Lig'de ikinci galibiyetini aldı: 3-1. Bordo-mavililer, teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ı getirerek kan tazeleyen başkent ekibine şans tanımazken, zaferin altında 3 oyuncunun imzası vardı. Medical Park Stadı'nda perdeyi açan Olcay bu sezon ligde 2. golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu deplasmandaki Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandırmıştı.



ŞAHAN'IN 4. GOL KATKISI

Atiker Konya ve Göztepe mücadelelerinde ise 1'er asiste imza atan Şahan böylece 4 haftada 4 gole katkı sağladı. 84'teki golüyle galibiyetin kapısını aralayan Rodallega da ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı. Kolombiyalı, Göztepe deplasmanında da gol atmıştı. West Bromwich'in kapısından dönen Onazi ise son anlarda bulduğu golle 3 puanı perçinleyip, siftah yaptı. Onazi 'beşik' hareketiyle golünü 2 aylık kızına hediye etti



HUGO GİRER GİRMEZ YAZDI

Ersun Yanal'ın 81. dakikada Olcay Şahan'ın yerine oyuna soktuğu Hugo Rodallega sadece 3 dakika sonra topu filelerle buluşturdu. Kolombiyalı forvet, 84. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın altıpasa ortaladığı topa çok iyi hareketlenip şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Trabzonspor bu golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.