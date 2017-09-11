Sihirli dokunuş
Yanal’ın maçtaki hamleleri müthişti. İkinci yarıda giren Rodallega ve Onazi gol atarken, Abdülkadir de asist yaptı
Mustafa Akbaş 176 gün sonra
Teknik direktör Ersun Yanal, sakat olan Durica'nın yokluğunda stoperde Mustafa Akbaş'a görev verdi. Bordo-mavili forma ile en son 2016-17'de ligin 25'inci haftasındaki G.Saray derbisinde oynayan 27 yaşındaki savunmacı, 176 gün sonra sahaya çıktı
Volkan Şen tribünde yer aldı
Bordo-mavili kulübün son gün transferi Volkan Şen dün Gençlerbirliği maçının 21 kişilik kadrosuna giremedi. Takımla birlikte bir idmana çıkan 30 yaşındaki sağ kanat maçı tribünden takip etti. Volkan gelen galibiyet sonrası stadı oldukça mutlu terk etti.
37'nci galibiyet
Fırtına ile Gençlerbirliği ligde 67'nci kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Karadeniz ekibinin 38, Gençlerbirliği'nin 12 galibiyeti bulunuyor. 17 karşılaşma ise berabere bitti. Bordo-mavili takım bu periyotta 129 gol atarken, 63 gol yedi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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