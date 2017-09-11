Sihirli dokunuş

Yanal’ın maçtaki hamleleri müthişti. İkinci yarıda giren Rodallega ve Onazi gol atarken, Abdülkadir de asist yaptı

Trabzonspor topa sahip olduğu mücadelede Gençlerbirliği savunmasını bir türlü açamıyordu. Karadeniz Fırtınası'nın hocası 2. yarıda stoper Uğur'u çıkararak yerine kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü. Stopere Okay geçti. Genç Abdülkadir, Olcay'ın golünde asisti yapan isimdi. Yanal, 82'de Olcay'ı kenera çekip Rodallega'yı oyuna soktu, Kolombiyalı 84'te golü attı. 88'de giren Onazi de 90'da kaleciyi çalımlayıp yazdı. Böylece Yanal'ın 2. yarıda oyuna soktuğu isimler 2 gol, 1 asistle oynadı.



Mustafa Akbaş 176 gün sonra

Teknik direktör Ersun Yanal, sakat olan Durica'nın yokluğunda stoperde Mustafa Akbaş'a görev verdi. Bordo-mavili forma ile en son 2016-17'de ligin 25'inci haftasındaki G.Saray derbisinde oynayan 27 yaşındaki savunmacı, 176 gün sonra sahaya çıktı



Volkan Şen tribünde yer aldı

Bordo-mavili kulübün son gün transferi Volkan Şen dün Gençlerbirliği maçının 21 kişilik kadrosuna giremedi. Takımla birlikte bir idmana çıkan 30 yaşındaki sağ kanat maçı tribünden takip etti. Volkan gelen galibiyet sonrası stadı oldukça mutlu terk etti.



37'nci galibiyet

Fırtına ile Gençlerbirliği ligde 67'nci kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Karadeniz ekibinin 38, Gençlerbirliği'nin 12 galibiyeti bulunuyor. 17 karşılaşma ise berabere bitti. Bordo-mavili takım bu periyotta 129 gol atarken, 63 gol yedi.