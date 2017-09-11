 Mesut Bakkal ile skoru eşitledi – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Mesut Bakkal ile skoru eşitledi

    Mesut Bakkal ile skoru eşitledi
    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Gençlerbirliği'nin başına geçen eski yardımcısı Mesut Bakkal dün birbirlerine rakip oldu. İki teknik adam farklı takımlarda ligde ve kupada 13. kez karşı karşıya geldi. Yanal, Bakkal karşısında 5. kez kazanarak eski yardımcısı ile galibiyet sayılarını eşitledi. Yanal ve Bakkal 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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