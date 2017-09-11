 Mas: Hak ettik – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Mas: Hak ettik

    Mas: Hak ettik
    Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Emmanuel Mas, Gençlerbirliği karşısında üstün oynayan taraf olduklarını ve 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Ligde 4 maça da ilk 11'de çıkan ve hepsinde 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki sol bek, yüzde 72 pas yüzdesi, 1.5 top kazanma oranları yakaladı.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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