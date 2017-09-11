Mas: Hak ettik

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Emmanuel Mas, Gençlerbirliği karşısında üstün oynayan taraf olduklarını ve 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Ligde 4 maça da ilk 11'de çıkan ve hepsinde 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki sol bek, yüzde 72 pas yüzdesi, 1.5 top kazanma oranları yakaladı.