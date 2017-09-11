 Herkes bütünleşti – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Herkes bütünleşti

    Herkes bütünleşti

    Gençlerbirliği karşısında geriye düşmelerine karşın yılmadıklarını belirten yönetici Meriç, “Yeni gelenler ve eskiler çok iyi bütünleşti” diye konuştu

    Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken, Kulüp Genel Sekreteri Gençağa Meriç, karşılaşma sonunda çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve kazandıklarını söyledi. Tüm oyuncuları tek tek kutladığını belirten Meriç, "Takım olmak için çok zaman harcamak lazım. Şimdi takım olmaya başladık. Yeni gelenler ve eskiler çok iyi bütünleşti" dedi.

    ALTYAPI MEYVELERİNİ VERDİ
    Takıma direkt katkı yapacak oyuncular transfer ettiklerini kaydeden Meriç, "Sosa'yı ve diğer oyuncuları gördük. Çok iyi bir performans gösterdiler. Bu da takımı olumlu etkiledi. İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı performansı gösterirler ve ligi istediğimiz yerde bitiririz" derken altyapıyla ilgili ise şunları söyledi: "Altyapıya kesinlikle gereken ilgiyi gösteriyoruz. Başkanımız her zaman 'Altyapı, altyapı, altyapı' diyor. Çok iyi bir ekip kurduk altyapıda. Çok iyi yetenekler geliyor. Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi altyapıdan çok iyi oyuncular gelecek.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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