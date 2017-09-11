Herkes bütünleşti
Gençlerbirliği karşısında geriye düşmelerine karşın yılmadıklarını belirten yönetici Meriç, “Yeni gelenler ve eskiler çok iyi bütünleşti” diye konuştu
ALTYAPI MEYVELERİNİ VERDİ
Takıma direkt katkı yapacak oyuncular transfer ettiklerini kaydeden Meriç, "Sosa'yı ve diğer oyuncuları gördük. Çok iyi bir performans gösterdiler. Bu da takımı olumlu etkiledi. İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı performansı gösterirler ve ligi istediğimiz yerde bitiririz" derken altyapıyla ilgili ise şunları söyledi: "Altyapıya kesinlikle gereken ilgiyi gösteriyoruz. Başkanımız her zaman 'Altyapı, altyapı, altyapı' diyor. Çok iyi bir ekip kurduk altyapıda. Çok iyi yetenekler geliyor. Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi altyapıdan çok iyi oyuncular gelecek.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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