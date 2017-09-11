Büyük oyuncu
“Çok büyük bir oyuncu olacak. 18 yaşında daha çok çalışacak, daha çok karakter ortaya koyacak. Trabzonspor ve Türk futbolu uzun yıllar ondan faydalanacak”
ENERJİ OLUŞTURACAK
Onu doğru zaman ve doğru yerde kullanmak lazım. Burası Trabzon, beklentileri çok büyük. Abdülkadir gibi bir oyuncun Trabzon ve Trabzonspor ile bu şekilde buluşması daha büyük enerji yaratacaktır. Gerçekten çok iyi tanıdığım Abdülkadir için risk demiyorum. Abdülkadir, daha çok yol kat edecek. 18 yaşında daha çok çalışacak, daha çok karakter ortaya koyacak. Trabzonspor ve Türk futbolu uzun yıllar ondan faydalanacak."
İYİ BİR TAKIM GELİYOR
Ersun Yanal, oyuncuların bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini ifade ederek "Sadece Abdülkadir değil, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, Burak'ın mücadele etmesi. Rodallega'nın oyuna girdikten sonraki coşkusu, isteği, arzusu. Onazi'nin sonuna kadar mücadele ediyor olması. İyi bir takım geliyor, umarım sonuçlar da bunu destekler" dedi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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