Büyük oyuncu

“Çok büyük bir oyuncu olacak. 18 yaşında daha çok çalışacak, daha çok karakter ortaya koyacak. Trabzonspor ve Türk futbolu uzun yıllar ondan faydalanacak”

G.Birliği'ni 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Yanal maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Oyuncu değişiklikleri takıma katkı sağladı. Abdülkadir, Rodallega ve Onazi'ye oyuna girdikten sonraki katkıları için teşekkür ederim. Karakterli oyuncular. Bu karakterde oldukça fazla oyuncu var. Sosa'nın da ikinci yarıdaki performansı oldukça iyiydi." Yanal, Abdülkadir Ömür için de şunları söyledi: "Risk değil. Çok büyük bir oyuncu olacak. Onu korumak, futbola onu birden bire ortaya çıplak, korumasız şekilde ortada bırakmak yanlış olur.



ENERJİ OLUŞTURACAK

Onu doğru zaman ve doğru yerde kullanmak lazım. Burası Trabzon, beklentileri çok büyük. Abdülkadir gibi bir oyuncun Trabzon ve Trabzonspor ile bu şekilde buluşması daha büyük enerji yaratacaktır. Gerçekten çok iyi tanıdığım Abdülkadir için risk demiyorum. Abdülkadir, daha çok yol kat edecek. 18 yaşında daha çok çalışacak, daha çok karakter ortaya koyacak. Trabzonspor ve Türk futbolu uzun yıllar ondan faydalanacak."



İYİ BİR TAKIM GELİYOR

Ersun Yanal, oyuncuların bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini ifade ederek "Sadece Abdülkadir değil, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, Burak'ın mücadele etmesi. Rodallega'nın oyuna girdikten sonraki coşkusu, isteği, arzusu. Onazi'nin sonuna kadar mücadele ediyor olması. İyi bir takım geliyor, umarım sonuçlar da bunu destekler" dedi.